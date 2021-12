Alerta laranja nas ilhas de São Miguel e Santa Maria. Prevê-se noite e manhã de chuva forte e trovoada nos Açores

O aviso laranja vigora entre as 23h de esta terça-feira, dia 28, e as 14h de esta quarta-feira, dia 29. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê chuva "por vezes forte" e trovoada.