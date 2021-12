Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um cidadão australiano a residir em Israel desde 2012 está impedido de abandonar o país durante oito mil anos. Não poderá viajar para o exterior até 31 de dezembro do ano de 9999.

A pena foi imposta ao australiano, que é químico analista numa empresa farmacêutica, em 2013, depois de a sua ex-mulher ter recorrido à justiça israelita. Noam Huppert tem, desde então, que pagar cerca de mil e quatrocentos euros mensais em pensão de alimentos a cada um dos seus filhos até que estes completem 18 anos. Foram decretados oito milénios de proibição de viagem, segundo o The Guardian, por ser a maior data possível capaz de ser introduzida no sistema online da justiça israelita (9999).

Em 2011, a ex-mulher de Noam Huppert, cidadã israelita, regressou para o seu país de origem com as duas crianças, que na altura tinham três meses de idade e cinco anos. Em 2012, Noam mudou-se para o país para poder estar mais próximo dos filhos, mas nos oito anos desde então – assim como nos 7978 que ainda faltam – Noam não pode abandonar o país, nem durante períodos festivos nem para motivos de trabalho.

A Noam Huppert, de 44 anos, foi aplicada em 2013, além da obrigatoriedade de pagar as pensões alimentares, uma multa emitida pela justiça israelita cujo total perfaz cerca de 3 milhões de euros. Não é claro, contudo, se Noam poderá, caso haja possibilidade, pagar este valor de uma só vez, ou se atingindo os filhos a maioridade ainda terá de pagar o que falta da multa para poder viajar para o exterior.

“Desde 2013 que eu estou preso em Israel”, afirmou Noam Huppert ao portal australiano news.com.au. Segundo o mesmo, vários cidadãos australianos estão a ser “perseguidos pelo sistema de justiça de Israel simplesmente porque são casados com mulheres israelitas”.

Uma jornalista independente britânica, Marianne Azizi, tem procurado divulgar este tipo de casos. “Não consegui saber quantas situações destas acontecem através das embaixadas”, explicou. Segundo a própria, o mais próximo que esteve de números reais de casos idênticos aos de Noam Huppert foram obtidos com recurso à embaixada britânica, antes da pandemia. A delegação diplomata disse que “estavam a receber cerca de 100 inquéritos por mês”.

Em 2019, foi realizado o documentário “No Exit Order” criado por Sorin Luca,com foco nos pais a residir em Israel e que ficam retidos no país até que tenham pagado todo o dinheiro estipulado pelo Estado.

O problema, segundo Sorin Luca, é que “os pais são obrigados a pagar o valor total do ordenado – ou mais ainda – aos seus filhos”.

Em Israel é esperado que os homens pagam totalmente o estilo de vidas das mulheres, e nos casos raros em que o pai consegue a guarda dos filhos, continua a ser-lhe exigido que pague a pensão de alimentos à mãe que ficou sem os filhos [a seu encargo]”, explica ainda o criador de “No Exit Order”.

“Eles [os pais] estão bastante receosos. Os homens são forçados economicamente a voltar para casa dos seus pais, ou acabar em situação de sem-abrigo”, concluiu.