A Organização Mundial de Saúde (OMS) já tem uma definição da Covid persistente, a doença de quem sofre sequelas depois da cura da infeção por Coronavírus. O consenso foi alcançado por um grupo de investigadores e profissionais de saúde espanhóis, conta o El País.

São muitas as pessoas que ainda em 2020 perceberam que, apesar de terem recuperado da Covid-19, mantinham várias sequelas. Perda de olfato, dores musculares, cansaço ou esquecimento são alguns dos mais de 200 sintomas diferentes que podem persistir. Esta condição assumiu vários nomes, mas ficou conhecido como Covid longa. Nos Estados Unidos chama-se PACS (Post Acute Covid-19 Syndrome).

O facto de se alcançar um nome e uma definição é relevante porque facilita situações como as baixas por doença ou os diagnósticos. Segundo o jornal, a Covid persistente é oficialmente descrita como “uma condição que ocorre em indivíduos com antecedentes de infeção provável ou confirmada por SARS-CoV-2, geralmente três meses depois do início, com sintomas que duram, pelo menos, dois meses e não se podem explicar com diagnóstico alternativo”. Esta definição não inclui a doença em crianças.

O grupo de investigadores foi liderado por Joan Soriano, médico epidemiólogo do Serviço de Pneumologia do Hospital Universitário La Princesa de Madrid, tem o apoio da OMS e as conclusões do seu trabalho publicadas na revista The Lancet Infectious Diseases.