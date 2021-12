Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Ministério da Defesa do Governo britânico gastou quase 13 milhões de libras — equivalente a quase 15 milhões e meio de euros à taxa de câmbio atual — com viagens de táxis e aluguer de carros em 2021.

O valor da despesa, noticiado pelo jornal britânico The Guardian, está a motivar críticas quer do Partido Trabalhista (filiação partidária à esquerda do Partido Conservador, que governa) quer de um sindicato que representa os interesses dos trabalhadores civis do ministério.

Refutando as acusações de gastos despesistas, um porta-voz do ministério da Defesa já veio defender que o ministério é “uma organização de dimensão significativa” que tem pontos de trabalho “pelo Reino Unido” e “bases por todo o mundo”. E argumentou:

O nosso staff tem de viajar para locais nem sempre acessíveis por transporte público e muitas vezes um táxi ou um carro a leasing, alugado, é a forma mais eficiente e barata de fazer as viagens”.

Já o Partido Trabalhista, atualmente liderado por Keir Starmer, não considerou a argumentação credível. A reação chegou por John Healey: “O departamento de Defesa estoirou milhões de libras em táxis na mesma altura em que andou a reduzir o número de forças do Exército e a congelar os pagamentos dos elementos do corpo de Defesa. Este desperdício dos tories desilude quer as forças que estão na linha da frente quer os contribuintes”.