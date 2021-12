Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Fecho de estradas, corte de energia e ruas inundadas estão entre as consequências das tempestades que atingiram a Califórnia este fim de semana. A queda de neve, por exemplo, atingiu uma altura de cerca de 76 centímetros em apenas 24 horas. Ao todo, nos EUA houve 56.000 cortes de energia na madrugada desta segunda-feira, principalmente nos condados costeiros do norte do país.

O Serviço Meteorológico Nacional (NWS, na sigla em inglês) alertou que as tempestades de neve vão continuar fortes esta terça e quarta-feira. Na sequência destas condições metereológicas, seis estados estão com risco de avalanche desde domingo: Nevada, Utah, Idaho, Montana, Colorado e Califórnia, visto que as tempestades criaram zonas de neve instável.

An active weather pattern will continue Tuesday and Wednesday across the country, including more snow for the Upper Midwest/Great Lakes, a wintry mix for the Northeast, rain/thunderstorms from the Mid-Atlantic to the South, and more mountain snow and coastal rain for the West. pic.twitter.com/9Xth6ZOGxq — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) December 27, 2021

Em Montana, o NWS avisou que “o vento perigosamente frio pode causar queimaduras na pele exposta em apenas cinco minutos” e as temperaturas podem chegar aos -48ºC.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Por sua vez, uma vantagem das tempestades na Califórnia é reabastecer a neve no Condado de Sierra, localidade responsável por cerca de 30% do abastecimento de água doce no respetivo estado, o qual tem estado baixo depois de semanas de tempo seco.

Enquanto a costa oeste é assolada por fortes tempestades, alguns estados do sul têm estado com temperaturas excecionalmente altas, com cidades a caminho do mês de dezembro mais quente de sempre. O Serviço Metereológico relatou que Wichita Falls, perto da fronteira do Texas com Oklahoma, registou uma temperatura recorde de 32ºC, enquanto Houston atingiu os 27ºC.