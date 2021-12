Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Supremo Tribunal russo ordenou o encerramento da Associação Memorial, uma ONG de defesa dos direitos humanos, a mais antiga do país, e um símbolo da sociedade civil. “A decisão é fechar a Memorial International e suas filiais regionais”, escreveu a própria ONG na conta do Telegram, para anunciar a decisão da justiça.

A juíza Alla Nazarova justificou a decisão por violações “repetidas” e “grosseiras” da “lei de agentes estrangeiros da Rússia”, o que, de acordo com o The Guardian, a associação considera uma justificação tomada por motivos políticos.

Esta categoria serve, na Rússia, para considerar culpadas as organizações que, alegadamente, agem contra os interesses de Moscovo e a decisão surge depois de, no início de novembro, a Memorial ter sido acusada de infringir “de maneira sistemática” as obrigações da condição de “agente estrangeiro”.

Tendo em conta a agência de notícias Interfax, a advogada Maria Eismont disse tratar-se de uma “decisão nefasta e injusta” e a defesa vai procurar uma resposta no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.

Este tema está a ser visto como mais um episódio da repressão contra os críticos do Kremlin, tendo em conta que 2021 se assistiu ao encerramento de órgãos de comunicação social e de ONG, bem como o desmantelamento do movimento do opositor Alexei Navalny, que acabou preso.