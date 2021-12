Este artigo é da autoria da EDP

No Planeta Zero, teremos experiências online diárias, para que os mais novos possam ver os animais e aprender sobre a conservação da natureza e das espécies.

As portas de casa podem fechar-se, mas abrem-se janelas para a natureza. As janelas dos browsers, claro está, que vão ter vista para os animais do Jardim Zoológico de Lisboa, de 3 a 9 de janeiro. Todos os dias uma aventura nova, na savana ou no oceano, para mostrar aos mais pequenos como o mundo animal é extraordinário e precisa do nosso cuidado.

A semana será de contenção e confinamento, tanto para alguns pais como para crianças. O teletrabalho é obrigatório até 9 de janeiro e as férias de natal das escolas prolongam-se até dia 10. Como no passado, vai ser necessária ginástica familiar para entreter crianças fechadas em casa, sobretudo enquanto os adultos trabalham. A proposta do Planeta Zero, em parceria com o Jardim Zoológico de Lisboa, é que os mais novos entrem numa espécie de visita guiada por videochamada e conheçam melhor animais como as suricatas ou os tigres e habitats como as savanas e os bosques.

Em cada dia da semana existirá uma atividade com um tema diferente e para participar basta fazer a inscrição gratuita através do site da EDP Planeta Zero (as vagas são limitadas e pode garantir o seu lugar até esgotarem ou até ao dia do evento).

Serão sete dias, sete experiências e sete oportunidades para sensibilizar para a conservação da natureza e proteção das espécies em vias de extinção — trabalho que esta instituição lisboeta tem realizado com projetos de investigação ou reintrodução de animais no seu habitat natural. Foi o que aconteceu, por exemplo, com uma fêmea rinoceronte-negro na África do Sul, ou com os Ádaxes, que já estiveram extintos na natureza e estão hoje a ser reintroduzidos em Marrocos e na Tunísia. No início de janeiro de 2022, este trabalho de conservação faz-se onde é igualmente importante: nas cidades e nas aldeias, em conversa e sensibilização da próxima geração de cuidadores do planeta. Este é o programa de descoberta da natureza que têm pela frente. E seguramente uma boa ajuda para uma semana de confinamento.

Começar com A, num safari até África que passa por todos aqueles animais grandes e ferozes, mergulhar no mais fundo oceano e descobrir o que comem os animais das águas mais frias às mais quentes, fazer o caminho das riscas de todos os tigres e voar pelo bosque mais encantado de todos. Entrar na vida das suricatas, descobrir todos os recantos da aldeia dos macacos e acabar no Z das enigmáticas Zebras.

Esta parceria entre o Jardim Zoológico de Lisboa e o EDP Planeta Zero deu origem a um programa que é, como se vê, recheado de diversão, mas também de mensagens de sensibilização para o futuro das espécies animais e para o papel do homem na sua proteção. Uma experiência virtual, que vai deixar todos com vontade de uma visita real, logo que possível.

Consulte aqui a agenda para cada dia da semana e inscreva-se antes que acabem as vagas.

Site Planeta Zero