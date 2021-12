Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A nova plataforma eléctrica MEB do Grupo Volkswagen veio abrir uma mão cheia de possibilidades para a maioria das marcas do gigante alemão. Para a VW, por exemplo, permitiu a recuperação do furgão Pão de Forma, que está confirmado já para 2022.

Apesar da aposta no regresso do Carocha – o modelo que deu origem à Volkswagen, conhecido como Type 1 – não poder ser considerada um sucesso, o construtor alemão está apostado em fazer renascer o Type 2, conhecido entre nós como Pão de Forma. O popular furgão, com versão comercial e de passageiros, surgiu originalmente em 1950, para se manter em produção na Europa (e EUA) durante 17 anos, até que foram introduzidas as gerações seguintes.

Com o pico da popularidade associada à “revolução” hippie dos anos 60 e 70, o Pão de Forma vai regressar ao mercado no próximo ano, não para substituir o Transporter, o furgão tradicional da VW, que manterá essencialmente motores de combustão, mesmo se electrificados. O Pão de Forma eléctrico, que se poderá denominar ID.Buzz, promete ser uma lufada de ar fresco para a marca, oferecendo um novo patamar de versatilidade. Resta saber se com a linhas reveladas pelo protótipo ID.Buzz apresentado no Salão de Detroit, com óbvia inspiração no Type 2, ou se, tal como o teaser da VW parece querer revelar, a solução aponta para uma espécie de ID.4, mas mais alto e mais volumoso.