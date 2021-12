António Areia, Gilberto Duarte, Pedro Oliveira e Ricardo Brandão juntaram-se quarta-feira à seleção nacional de andebol, no estágio a decorrer em Rio Maior, em Santarém, integrado na preparação do Euro2022.

O lateral Fábio Magalhães, de 33 anos, o andebolista mais internacional português no lote dos que se encontram reunidos em estágio, com 160 jogos pela seleção A, considerou que a preparação está a decorrer conforme o previsto.

“Temos treinado bastante bem, com qualidade, embora com algumas condicionantes, daí termos muitos atletas novos a ajudarem-nos, que estão a fazer um bom trabalho, mas temos que conseguir fazer o melhor possível e prepararmo-nos da melhor forma para estarmos competitivos no Europeu”, afirmou.

Em relação às condicionantes que compõem esta convocatória, na qual João Ferraz é a última baixa — o lateral-direito do HSC Suhr Aarau (Suíça) sofreu uma trombose na perna —, Fábio Magalhães crê que a seleção lusa irá ultrapassar as dificuldades.

“Estamos numa fase muito complicada, especialmente com lesões, com algumas incertezas do que se irá passar daqui para a frente, mas acho que todos os que estamos aqui temos qualidade e capacidade para darmos a volta por cima. Temos que dar o nosso melhor, para tentarmos passar a fase de grupos e chegar o mais longe possível“, adiantou o lateral.

Portugal participa no início do próximo ano no Torneio Yellow Cup, na Suíça, e o internacional português realçou a importância da realização de jogos antes do Euro2022, a decorrer de 13 a 30 de janeiro de 2022, na Hungria e na Eslováquia.

“Penso que seja muito importante realizarmos jogos antes do Europeu e acredito que as condições de segurança e de higiene estejam asseguradas na deslocação à Suíça, mas também parte um pouco de nós termos todos os cuidados, como andarmos sempre de máscara e desinfetarmos as mãos para não nos expormos desnecessariamente”, defendeu.

O próximo estágio terá início a 2 de janeiro e, quatro dias mais tarde, a seleção parte para Winterthur, na Suíça, para participar na 49.ª Edição do Torneio Yellow Cup, de 07 a 09 de janeiro, onde enfrentará as formações da Suíça, Ucrânia e Montenegro.

No dia 11 de janeiro, a comitiva lusa partirá para Budapeste, sede de Portugal durante a participação no Euro2022. A seleção portuguesa terá como como adversários no grupo B a anfitriã Hungria, a Islândia e os Países Baixos.

Para este Campeonato da Europa são já baixas confirmadas por lesão as de Luís Frade, pivô do FC Barcelona, Pedro Portela, ponta do HBC Nantes, André Gomes, lateral do MT Melsungen, e João Ferraz, lateral do HSC Suhr Aarau.