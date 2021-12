Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Esta quarta-feira o E o Campeão é… abre a participação aos ouvintes da Rádio Observador e com um horário alargado. Entre as 09h30 e as 11h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com o painel do programa de desporto das manhãs 360, basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode ouvir o programa em direto clicando aqui.

Ao longo de uma hora e meia, Júlio Magalhães, Gabriel Alves, Bruno Vieira Amaral e João Pinto vão analisar a saída de Jorge Jesus do Benfica. Ontem o treinador chegou a acordo com as águias para deixar o comando técnico do clube da luz depois do plantel ter recusado treinar. Nélson Veríssimo é o novo treinador do Benfica que já esta quinta-feira tem pela frente o Futebol Clube do Porto na 16ª jornada do campeonato. Qual o futuro do Benfica? Para onde segue Jorge Jesus

Pode ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.