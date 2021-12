Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Catarina Martins ainda hesita quando é questionada sobre “arrependimento” ao chumbo do Orçamento do Estado, mas atira a culpa para o Partido Socialista: “As questões da governação não podem ser as questões de um clube: agora governa este clube, agora governa o outro clube. Tem a ver com as questões concretas da vida das pessoas”, diz a líder do Bloco de Esquerda em entrevista à CNN Portugal que será divulgada na íntegra esta noite.

“Na verdade, o Partido Socialista decidiu não fazer nada com a esquerda. Decidiu criar uma crise política porque achou que era uma boa altura para ter maioria absoluta, eu acho um erro, preferia que tivesse havido acordo à esquerda”, afirmou a bloquista, dizendo “claro que sim” à viabilização de um Orçamento do Estado que “correspondesse às necessidades do país”.

Com as intenções de voto a crescer à direita, Catarina Martins cola a governação do Partido Socialista a essa ala política somando-lhe as dificuldades que se têm vivido, por exemplo, no setor da saúde onde os bloquistas apresentam uma proposta de reforma do Serviço Nacional de Saúde.

“Só há uma maioria de direita se a esquerda não for votar, e a esquerda não vai votar se se considerar absolutamente afastada por um modelo de governo do Partido Socialista que não fez nada pelo trabalho, que não fez nada pela saúde e que na verdade andou a governar com os votos da direita até agora”, apontou a bloquista que se recusou ainda a fazer previsões sobre cenários eleitorais negativos para o Bloco de Esquerda.

Diz Catarina Martins que o partido está preocupado em “fazer de Portugal um país onde quem trabalha e vive condignamente” e, depois de em 2019 o PS ter recusado acordo com o BE, os bloquistas não afastam para já negociações futuras: “Vamos a eleições com as nossas propostas e com a nossa disponibilidade também para soluções de governo que respondam a condições concretas do nosso país”.