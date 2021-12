Uma embarcação semirrígida com três motores de alta cilindrada foi localizada esta terça-feira no mar, à deriva, vazia, tendo sido arrastada para a costa, a norte de Vila Praia de Âncora, Caminha, disse o capitão do porto local.

Contactado pela agência Lusa, o capitão do porto e comandante da Polícia Marítima (PM) de Caminha, Pedro Santos Jorge adiantou que “a embarcação, com casco de fibra, ficou encalhada numa zona muito rochosa, de difícil acesso“.

Pedro Santos Jorge acrescentou que, por se tratar de “um perigo à navegação”, os efetivos da Polícia Marítima, com o apoio dos Bombeiros Voluntários de Vila Praia de Âncora, “colocaram cabos a prender a embarcação para que, durante a noite, não volte a ser arrastada para o mar“.

O responsável adiantou que, devido ao cair da noite e falta de visibilidade, a investigação vai prosseguir na quarta-feira, com a realização de “perícias policiais para tentar perceber o que aconteceu com a embarcação“.

“Com o apoio da Câmara de Caminha, a embarcação será removida do local“, especificou.

O capitão do porto de Caminha referiu que a capitania “não tem reportada nenhuma ocorrência de desaparecimento de qualquer embarcação, nem nenhum pedido de auxílio”.

O alerta foi dado às 16h29. Ao local compareceram 12 operacionais e cinco viaturas da PM e dos bombeiros de Vila Praia de Âncora.