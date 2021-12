Uma estátua de Cristiano Ronaldo foi inaugurada esta segunda-feira em Goa para, segundo o governador Michael Lobo, “inspirar os jovens a levar o futebol para outro patamar”, escreveu no Twitter. Mas a instalação da imagem coincidiu com as celebrações do 60º aniversário da independência de Goa, o que fez acender a polémica na Índia.

For the love of football and at the request of our youth we put up Cristiano Ronaldo's statue in the park to inspire our youngsters to take football to greater heights. It was an honour to inaugurate the beautification of open space, landscaping, garden with foundation & walkway. pic.twitter.com/VU5uvlSlMT

— Michael Lobo (@MichaelLobo76) December 28, 2021