Mesmo com o futuro de jogadores como Haaland, Pogba ou Dybala totalmente em aberto, existe um nome que lidera todos os rumores de transferências: Kylian Mbappé. Com o contrato com o PSG a terminar no final da temporada, o avançado pode sair a custo zero e o destino mais provável parece ser sempre o Real Madrid — que nunca escondeu que o francês é um desejo, assim como o francês nunca escondeu que o clube espanhol é um sonho. Um sonho que, segundo o próprio e a acontecer, só será realidade no verão.

Em entrevista à CNN, por ocasião da cerimónia dos Globe Soccer Awards que decorreu no Dubai e onde foi distinguido como Jogador do Ano, Mbappé garantiu que não vai mudar de clube já no mercado de inverno. “Não, em janeiro não. Estou feliz no PSG e vou terminar a temporada no PSG, a 100%. Vou dar tudo o que tenho para ganhar a Liga dos Campeões, o Campeonato e a Taça e para dar todas as alegrias aos adeptos, porque eles merecem. Acho que também mereço ganhar alguma coisa importante com o PSG. Quero ganhar tudo esta época. Paris é a minha cidade, é onde nasci, onde cresci. É uma sensação fantástica jogar no PSG, jogar ao lado da tua família e dos teus amigos”, disse o avançado, acrescentando que só pensa no Real Madrid em relação aos oitavos de final da Liga dos Campeões, onde os franceses vão defrontar os merengues.

Nesta ronda de entrevistas que Mbappé tem dado — um facto que também é relevante, já que o jovem jogador parece ter uma mensagem para passar a diferentes meios de diferentes países para chegar ao mundo inteiro –, o internacional francês também passou pela Gazzetta dello Sport. Sem dar o mesmo timing e sem mencionar o mercado de inverno, manteve a mesma lógica: a segunda metade da época será de total concentração nos objetivos do PSG.

“Na segunda metade do ano vou estar concentrado no campo, no meu futebol. É o mais importante — sobretudo nessa segunda fase da temporada, que é quando se ganham os troféus. Creio que não é o momento certo para que se fale de mim. Toda a gente sabe que sou um grande jogador e que, como tal, o meu trabalho também é fazer com que as pessoas falem sobre o que faço em campo, não fora dele. Claro que teremos de abordar a situação, porque o tempo vai passando, mas essa não é a prioridade atual”, explicou.

Sobre o tridente ofensivo que forma com Messi e Neymar — e que ainda não alcançou as expectativas gigantescas que se criaram quando o argentino chegou a Paris –, Mbappé reconhece que ainda há muito para alcançar mas lembra que existem motivos para o atraso do sucesso. “É normal que existissem muitas expectativas. Toda a gente espera maravilhas quando uma equipa pode apresentar jogadores deste nível. Mas não podemos esquecer os episódios que provocaram alguns atrasos: a lesão do Neymar, a fase de adaptação do Messi e também algumas dificuldades no jogo coletivo. Jogar com eles é uma oportunidade incrível para mim e não vejo a hora do regresso do Neymar porque, com ele, creio que podemos fazer grandes coisas na segunda metade da temporada”, concluiu o francês.