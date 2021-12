O Moreirense saiu esta terça-feira dos lugares de descida da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 1-0 na receção ao ‘europeu’ Estoril Praia, em encontro da 16.ª jornada da prova.

Um golo do avançado brasileiro Rafael Martins, aos 28 minutos, selou o segundo triunfo na prova do conjunto de Moreira de Cónegos, depois de sete encontros sem ganhar, e os primeiros pontos, ao terceiro jogo, na ‘era’ Lito Vidigal.

O Moreirense, que tem um jogo em atraso, segue no 15.º lugar, com 12 pontos, tendo ultrapassando Tondela e Famalicão, enquanto o Estoril Praia manteve-se com 25, perdeu a hipótese de igualar o Sporting de Braga (quarto) e pode cair para sétimo.