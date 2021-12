Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Governo não conta que haja surpresas no desenrolar do plano de reestruturação da TAP. Até diz que foi feita uma estimativa de evolução conservadora.

Na conferência de imprensa que se seguiu ao Conselho de Ministros, João Leão, ministro das Finanças, questionado sobre a TAP reafirmou a intenção de se injetarem 536 milhões de euros esta semana na transportadora, com um horizonte de 990 milhões a serem injetados no próximo ano.

É, especificou, o “montante máximo autorizado pela Comissão Europeia”, que serão realizados “em função da evolução do setor e dos resultados da empresa“, realçou o ministro das Finanças.

Garantiu até que o plano de reestruturação tinha um cenário para 2021 e 2022 “conservador”, e, por isso, “a perspetiva para a evolução da receita não difere do que está no plano que foi um modelo conservador”. João Leão salienta mesmo que 2021 ficará muito próximo do estimado, e “admite-se que 2022 seja melhor que o estimado”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Bruxelas aprovou na passada semana o plano de reestruturação para a TAP e ajudas pela pandemia num total de 3,2 mil milhões de euros.