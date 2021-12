O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) registou, esta terça-feira, 12 ocorrências relacionadas com o mau tempo que está a afetar o arquipélago.

“As ocorrências dizem respeito a quedas de árvores, quedas/danos de estruturas (como telhas e painéis publicitários que se soltaram), inundações de habitações e obstruções de vias, encontrando-se todas resolvidas”, informou o SRPCBA, em comunicado divulgado pelas 17h00 locais (18h00 em Lisboa).

Entre os 12 incidentes relacionados com a “situação meteorológica adversa”, dois ocorreram na ilha de São Miguel, dois na Terceira, dois na Graciosa, um em São Jorge, dois no Faial e três na ilha do Pico.

“Nos locais, para apoio e resolução das diversas situações estiveram as seguintes entidades: Bombeiros, Direção Regional das Obras Públicas e Transportes Terrestres, Serviços Municipais de Proteção Civil e Polícia de Segurança Pública (PSP), sob a coordenação do SRPCBA”, acrescenta.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou, esta terça-feira, para laranja o aviso relativo às ilhas do grupo Oriental dos Açores (São Miguel e Santa Maria) devido a precipitação por vezes forte, acompanhada por trovoada.

De acordo com o IPMA, o aviso laranja no grupo oriental vai vigorar das 23h00 de hoje até às 14h00 de quarta-feira.

O aviso laranja é o segundo mais grave e representa uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.

Os Açores estão sob os efeitos da aproximação e passagem de uma superfície frontal fria com ondulações, o que continuará a condicionar o estado do tempo no arquipélago.

Esperam-se rajadas de sudoeste que podem atingir os 110 quilómetros por hora nas ilhas do grupo Central e valores acumulados de precipitação entre 20 e 40 mm acumulados numa hora, segundo o IPMA.

Nas ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo), está previsto o aviso amarelo, relativo a agitação marítima, precipitação e vento, estando previstas ondas de sudoeste de seis a sete metros, até às 05h00 de quarta-feira.

Nas ilhas da Terceira, Faial, Pico, São Jorge e Graciosa, que compõem o grupo Central do arquipélago, os avisos laranja e amarelo relativos a precipitação e vento forte são válidos até às 08h00 de quarta-feira.