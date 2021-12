Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Aumenta a pressão sobre o centro de contacto do Serviço Nacional de Saúde (a linha SNS24), que só na última segunda-feira atendeu mais de 72 mil chamadas, um máximo diário, avança o Público esta quarta-feira.

São cada vez mais os utentes a recorrer à linha de apoio (808 24 24 24) nos últimos dias, numa altura em que Portugal bate um novo máximo de infeções detetadas (17.172 em 24 horas). De acordo com o jornal, a linha será reforçada com a formação e contratação de 750 novos profissionais até ao final da segunda semana de janeiro, o que representa um aumento de 15% face aos números atuais (atualmente, são cinco mil). Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) também garantem que estão a melhorar as “soluções de atendimento automatizado”.

A procura tem disparado nos últimos dias. Segundo os cálculos do jornal, entre 13 e 19 de dezembro foram atendidas cerca de 188 mil chamadas, um número que disparou para 274 mil entre 21 e 27, passando de uma média diária de 27 mil telefonemas para mais de 39 mil. Desde o início do mês e até segunda-feira, foram emitidas cinco vezes mais requisições de teste e três vezes e meia mais declarações provisórias de isolamento profilático face à última semana de novembro.

A linha será reforçada, sobretudo, com enfermeiros, psicólogos, farmacêuticos, médicos dentistas, administrativos e estudantes do último ano de medicina. O SPMS explica ao Público que no final da primeira semana de janeiro será aberto um call center em Beja, estando a ser trabalhada “a abertura de novos locais”. Também já está operacional um sistema de atendimento automático que emite declarações de isolamento e pedidos de testes.

Na terça-feira (com referência a segunda-feira) Portugal registou um máximo de novos casos: 17.172 em 24 horas. A ministra da Saúde, Marta Temido, diz que Portugal pode chegar aos 37 mil casos na primeira semana de janeiro.