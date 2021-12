O base Stephen Curry atingiu na terça-feira a marca de 3.000 triplos na temporada regular da liga norte-americana de basquetebol (NBA), na derrota dos Golden State Warriors frente aos Denver Nuggets (89-86).

A um lançamento de atingir os três milhares de triplos, Curry, já recordista de triplos na fase regular e no total, fez mais cinco no encontro com os Nuggets, terminando o encontro com 23 pontos.

Contudo, mais um noite histórica do base do conjunto californiano foi insuficiente para os Warriors vencerem em casa os Nuggets, com Nikola Jokic, jogador mais valioso (MVP) da temporada passada, a somar 22 pontos e 18 ressaltos, no seu terceiro duplo-duplo com 15 ou mais ressaltos.

Apesar da derrota, os Warriors continuam a ter o melhor registo da NBA, com 27 vitórias e sete derrotas, liderando a Conferência Oeste, na qual os Nuggets são quintos, com 17 triunfos e 16 derrotas.

Dois lugares abaixo e com mais duas derrotas e o mesmo número de vitórias dos Nuggets, os Los Angeles Lakers interromperam uma série de cinco derrotas, ao vencerem os Houston Rockets (15.ª e última classificada do Oeste), por 132-123.

LeBron James (32 pontos, 11 ressaltos e 11 assistências) e Russel Westbrook (24 pontos, 12 ressaltos e 10 assistências) terminaram o encontro com ‘triplos-duplos’.