Um campeão de inverno que já só pensa em ser campeão no verão: City vence Brentford e acaba 2021 com oito pontos de vantagem na liderança

Se é certo que Bernardo Silva tem sido o grande destaque de uma temporada que vai correndo muito bem ao Manchester City, também é certo que o impacto de Rúben Dias e João Cancelo não pode ser colocado numa prateleira secundária. Os três portugueses, todos formados no Benfica, são parte integrante do grupo de indiscutíveis para Pep Guardiola e têm sido fulcrais não só para a consistência defensiva como também para a eficácia ofensiva que vão garantindo aos citizens a liderança isolada da Premier League.

Bernardo, Rúben e João, com 27, 24 e os mesmos 27 anos, formam um trio de colegas que também são amigos e que vão fazendo de Manchester uma espécie de Nova Lisboa — ainda que pintada de cores diferentes. “Em Portugal continuamos a ver tudo a vermelho e branco mas em Inglaterra não, aqui é mais azul… Somos os três vermelhos e brancos em Portugal e azuis e brancos em Inglaterra. Joguei sete anos com o Cancelo na formação do Benfica, dos 12 aos 19. Cheguei a treinar com o Rúben algumas vezes, embora ele seja três anos mais novo, mas lembro-me muito dele naquela altura. É sempre bom estar com eles”, explicou Bernardo em entrevista ao jornal O Jogo, recordando que viveu uma situação parecida quando chegou ao Mónaco, em 2014, ainda por empréstimo do Benfica.

“Vivi uma situação semelhante quando cheguei ao Mónaco. Nessa altura, numa fase inicial, tive a sorte de encontrar o João Moutinho e o Ricardo Carvalho, que me ajudaram muito na adaptação ao clube, até porque era a minha experiência fora de Portugal. Só tinha jogado no Benfica até então e ter apanhado o João e o Ricardo ajudou-me muito. Há dias em que estás mais rabugento e ter pessoas que nos conhecem bem, a ajudar a passar esses momentos mais chatos, ajuda muito. É ótimo ter o Rúben e o Cancelo aqui no City todos os dias”, acrescentou o internacional português, que ao longo da semana aproveitou uma iniciativa do clube inglês para revelar que os desejos que leva para 2022 são a conquista da Premier League e da Liga dos Campeões e o apuramento para o Mundial do Qatar com a Seleção Nacional.

Esta quarta-feira, o Manchester City despedia-se de 2021 com uma visita ao Brentford e depois de três goleadas folgadas consecutivas: um 7-0 ao Leeds, um 0-4 ao Newcastle e um 6-3 ao Newcastle. Frente à equipa de Thomas Frank, que está a meio da tabela, Guardiola lançava Phil Foden, Jack Grealish e Gabriel Jesus no trio ofensivo e colocava Fernandinho e De Bruyne no meio-campo, perto de Bernardo e na ausência do lesionado Rodri. Rúben Dias e João Cancelo eram naturalmente titulares e Nathan Aké aparecia no onze inicial, na esquerda da defesa, já que Kyle Walker tem estado com problemas físicos e falhou treinos ao longo da semana devido à morte de um amigo próximo.