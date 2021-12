Almeida bem expulso? Golo bem validado? Penálti sobre Corona? Vermelhos por mostrar a Toni e Gilberto? Os 5 casos do clássico, em vídeo

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Apesar de ter 44 anos e ser há alguns anos um dos árbitros internacionais de maior nomeada, Hugo Miguel, da Associação de Futebol de Lisboa, fazia esta noite no Estádio do Dragão apenas o segundo clássico entre FC Porto e Benfica, curiosamente pouco mais de um ano depois de ter dirigido a final da Supertaça de 2020 entre ambos que terminou com triunfo dos azuis e brancos por 2-0 com golos de Sérgio Oliveira, de grande penalidade, e de Luis Díaz num jogo que teve um total de 37 faltas e cinco cartões amarelos.

Esta temporada, e apesar de ter feito apenas um encontro em setembro, o juiz lisboeta levava 11 partidas oficiais entre quatro do Campeonato (entre os quais Benfica-Boavista e Sporting-Tondela), dois da Taça de Portuga (incluindo FC Porto-Feirense), dois da Segunda Liga, um da Taça da Liga (V. Guimarães-Benfica), um da qualificação para a Conference League e, mais recentemente, um da Ligue 1, principal escalão francês no Montpellier-Angers, a três dias do Natal. Seguia-se de novo a Primeira Liga portuguesa.

André Almeida viu o primeiro amarelo do clássico, depois de uma entrada sobre Fábio Vieira que pareceu ser mais punida pela impetuosidade do que pela agressividade do lance, mas o caso inicial acabou por ser um golo anulado a Pepê por indicação do árbitro assistente e posterior confirmação do VAR apesar do tempo talvez excessivo para colocação das linhas (22′). Até à meia hora, Vertonghen e Fábio Cardoso viram os outros dois cartões com que se atingiria o intervalo, entre protestos que acabaram por se desvanecer pela forma como Fábio Vieira dominou a bola no início do lance do 1-0 para os azuis e brancos (34′).