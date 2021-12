Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES) quer que as regras de ingresso ao ensino superior sejam as mesmas que foram aplicadas nos últimos dois anos à conta da pandemia de Covid-19.

Em entrevista ao Público, o presidente Fontainhas Fernandes diz que o ano letivo tem sido “turbulento”, “longe de ser normal”, por isso as regras devem ser as mesmas: “Não devemos voltar já à normalidade anterior à Covid-19”.

À luz destas medidas, os estudantes não têm de realizar exame nacional a todas as disciplinas específicas do ensino secundário que normalmente fariam — só mesmo àquelas de que necessitam para entrar no ensino superior. A medida, acreditam os peritos, contribuiu para mais estudantes se terem candidatado à universidade no último ano letivo.

É isso que Fontainhas Fernandes vai voltar a sugerir quando liderar pela segunda vez o grupo de trabalho que aconselhará o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior sobre a próxima época de exames. O despacho relativo à constituição deste grupo foi publicado esta quarta-feira.

Fontainhas Fernandes admite ao Público que é “prematuro saber o que vai acontecer nas escolas face à evolução da pandemia“. Mas a estrutura dos exames, essa, já está decidida: vão ter um bloco de perguntas de resposta opcional e outro de perguntas de resposta obrigatória. A confirmação chegou já em outubro pelo Instituto de Avaliação Educativa (Iave).