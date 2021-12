Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Segundo round entre dragões e águias, desta feita para o campeonato. Na Taça, o FC Porto levou a melhor e deixou o Benfica de fora da prova raínha e agora há pontos em discussão: se os azuis e brancos vencerem deixam o rival de Lisboa a 6 pontos, mas caso seja a águia a vencer, cola novamente ao dragão. Sérgio Conceição está de volta depois de castigo, mas Jorge Jesus volta a não sentar-se no banco, desta vez fruto da saída. O último jogo do ano é um clássico e pode acompanhar esta quinta-feira com relato em direto na Rádio Observador.

A Emissão Especial arranca depois das 20h30 e terá o contributo de Gabriel Alves, autor do podcast A Força da Técnica e a Técnica da Força. O Pedro Henriques, autor do podcast Sem Falta, volta a vestir o fato de “áudio-árbitro” para um jogo grande e as bancadas do Observador recebem dois ilustres adeptos: com a camisola azul e branca estará Luís Pinto Coelho e com o cachecol encarnado vai estar o humorista João Pinto.

A Emissão Especial é conduzida por Vicente Figueira com o relato a cargo de Ricardo Loureiro no Estádio do Dragão.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro