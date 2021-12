O Governo aprovou uma despesa de cerca de 9,7 milhões de euros no âmbito do programa de generalização das refeições escolares para o ano letivo em curso.

No total, são 9.686.761 euros para os apoios decorrentes de contratos-programa no âmbito do programa de generalização das refeições escolares, destinados ao ano letivo 2021-2022.

A resolução do Conselho de Ministros, publicada esta quinta-feira em Diário da República, estabelece também o limite máximo para cada ano: 3,7 milhões ainda para este ano e seis milhões para 2022.

Comparativamente com o ano letivo passado, a despesa agora aprovada é significativamente mais baixa (para 2020-2021 foram autorizados 14,6 milhões de euros), uma diferença explicada pelo gabinete do Ministério da Educação com o processo de transferência de competências para as autarquias.