O Estado vai suportar o aumento das tarifas nos carregamentos elétricos públicos (Mobi.e), através do Fundo Ambiental, para que os preços aos consumidores se mantenham em 2022.

Em comunicado, o Ministério do Ambiente anuncia que, a partir de janeiro de 2022, “o Fundo Ambiental irá financiar os utilizadores de carros elétricos, compensando-os pelo aumento das tarifas determinado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos”, pelo que, “com este apoio, os utilizadores finais pagarão o mesmo do que em 2021”.

Assim, nas faturas dos abastecimentos na rede de mobilidade elétricida (EGME) da Mobi.e será feito um desconto de 0,2614 euros, que “neutraliza o acréscimo de tarifas, mantendo este encargo no patamar aplicado em 2021”, lê-se no comunicado que conclui: “Ou seja, os utilizadores de veículos elétricos pagarão no próximo ano exatamente o mesmo que pagaram neste”.

Com este desconto, compensa-se o aumento das tarifas determinado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) que determinou que as tarifas aplicadas aos comercializadores de eletricidade para a mobilidade elétrica (CEME) e aos operadores de pontos de carregamento (OPC) passam para 0,2964 euros, face aos 0,1657 deste ano por cada carregamento.

Conforme avançado pelo Negócios, a ERSE determinou a subida de 79% na tarifa da Entidade Gestora da Rede de Mobilidade Elétrica (EGME), que passa dos 0,1657 euros que vigoravam desde 1 de maio para os 0,2964 euros, o que poderia aumentar os preços finais.

A ERSE, citada pelo Negócios, explicava que esta tarifa “representa cerca de 10% da fatura total de um utilizador de veículo elétrico”, acrescentando que “as tarifas de acesso às redes para a mobilidade elétrica observam uma redução de cerca de 50%, o que representa uma redução de cerca de 0,5 euros por carregamento, superior à própria tarifa da EGME”.

No relatório do conselho tarifário é explicado que a ERSE propõe este “acréscimo acentuado das tarifas” “essencialmente” pelo “facto de, relativamente ao ano 2021, a ERSE não ter considerado o diferimento de proveitos”. Nesse mesmo documento o conselho tarifário alertava para , alertando para “o facto de este aumento poder desincentivar o desenvolvimento da mobilidade elétrica de particulares”.