A redução do período de isolamento para sete dias dos infetados com SARS-CoV-2 assintomáticos e dos contactos de risco permitirá “o equilíbrio” entre o confinamento seguro e o retorno mais precoce à vida normal, segundo a diretora-geral da Saúde, que também adiantou, no entanto, que esta decisão pode ser alterada.

Em declarações à agência Lusa, Graça Freitas explicou que a decisão de reduzir de 10 para sete dias o período de isolamento nestas duas situações foi tomada por um grupo de especialistas tendo em conta a variante Ómicron, que tem características diferentes das outras variantes, sobretudo, disse, “se a compararmos com a que estava dominante até há pouco tempo que era a Delta”.

Mais tarde, à TSF, a responsável adiantou que essa decisão pode ser alterada já a 5 de janeiro. “Vamos continuar a acompanhar a evolução do conhecimento sobre a variante Ómicron, para podermos afinar este período.” A diretora-geral da Saúde admite ainda que a redução do isolamento pode ser alargada a outros grupos além dos assintomáticos, exemplificando com pessoas com sintomas ligeiras: “Se tudo correr bem, de acordo com o que formos sabendo dos estudos que vão saindo, podemos alargar este grupo”.

O cenário de rastrear, testar e isolar só os mais vulneráveis também está em cima da mesa para Graça Freitas: “São abordagens possíveis”. “Não temos simpatia nenhuma por isolar pessoas”, frisou a responsável em entrevista à CNN.

Na base destas decisões, está o facto de “tudo indicar” que a Ómicron terá “um período de incubação da doença mais curto” e um período transmissibilidade também “mais curto”.

“Portanto, isso permite-nos este equilíbrio entre o isolamento seguro e a libertação mais precoce das pessoas para fazerem a sua vida laboral e social e de relação normal“, salientou.

Graça Freitas explicou que foi desse equilíbrio que se decidiu estabelecer um novo prazo do período de isolamento que só se aplica em duas circunstâncias: “Contactos de alto risco que não estejam com a vacinação de reforço feita” e “pessoas que estão infetadas, mas sem sintomas”.

Avançou ainda que vai ser agora alterado o critério que constava da norma 004/2020 da DGS, que estabelece os procedimentos a adotar na abordagem ao doente com suspeita ou infeção pelo novo coronavírus, de que eram consideradas contacto de alto risco as pessoas com as duas doses de vacina que coabitassem com um doente Covid-19.

Agora, as pessoas que tenham a terceira dose da vacina deixam de ser contacto de alto risco e ter a vida normal, apesar de terem uma pessoa doente em casa.

No entanto, salientou Graça Freitas, “essas pessoas ficam responsáveis por monitorizar o eventual aparecimento de sintomas”, e nesse caso devem ligar para a Linha SNS24, e “ter precauções em relação a terceiros“.

Advertiu ainda que, apesar de não ficarem em isolamento, o risco de poderem estar infetados e depois poderem transmitir “não é zero”, apelando por isso “a que mantenham precauções em relação a terceiros”.

Segundo Graça Freitas, o período de isolamento começa a contar na data em que foi feita a colheita da amostra biológica através de um teste. Em relação aos contactos, conta a data em que ocorreu o último contacto da pessoa infetada com o seu coabitante, explicou.

Sobre o crescimento exponencial de casos, Graça Freitas sinaliza que é preciso “ver como é que vai ser a epidemiologia da doença nos próximos dias” e também “aprender com o comportamento desta variante e saber mais sobre os ciclos”