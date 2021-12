A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na quarta-feira, um homem que tentou matar outro com uma enxada numa zona de mato em Matosinhos, no distrito do Porto, adiantou esta quinta-feira esta força policial.

Em comunicado, a PJ explicou que o arguido, de 36 anos, tentou matar um homem, de 40 anos, numa zona de mato em Perafita, Matosinhos, onde os dois se deslocaram para, alegadamente, recuperarem um cofre que ali havia sido enterrado.

Por motivo ainda não cabalmente apurado, o arguido terá surpreendido a vítima, agredindo-a violentamente na cabeça com uma enxada e, já com esta inanimada, persistiu nos ataques, atingindo-a repetidamente com uma pedra, até que populares intervieram e fizeram cessar as agressões”, adiantou.

Os factos aconteceram na tarde de quarta-feira, sublinhou a PJ.

A vítima foi levada para o hospital em estado grave, tendo sido submetida a uma cirurgia de urgência.

O alegado agressor, mecânico de profissão e sem antecedentes criminais, foi detido fora de flagrante delito por um crime de homicídio na forma tentada e vai, agora, ser presente a primeiro interrogatório judicial.