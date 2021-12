A Iniciativa Liberal defendeu esta quinta-feira a reavaliação das regras de isolamento, como parte de uma nova estratégia de abordagem à pandemia, deixando críticas às atuais medidas que exigem teste negativo para aceder a um conjunto de atividades.

Em comunicado enviado à Lusa, a IL critica a atual exigência de testes para aceder a determinados eventos, medida que consideram “desvalorizar a vacinação” e contribuir para “a disrupção da linha do SNS24, das urgências e dos centros de saúde”.

A nova estratégia defendida pela IL prevê a redução do tempo de isolamento, a adoção de “novos procedimentos para enquadrar e distinguir as situações Covid das não Covid” e a aposta na “responsabilidade individual e na vacinação, com prioridade absoluta para as populações de risco”.

É urgente a alteração da estratégia de combate à Covid, reconhecendo a sua natureza endémica, o que torna vã a tentativa de controlo da circulação do vírus”, defende a IL em comunicado.

Também os profissionais de saúde devem deixar de assumir “tarefas administrativas de rastreamento”, que o partido considera “sem utilidade” e que “desviam recursos indispensáveis para o acompanhamento de toda a atividade não Covid”.

Para a IL, a massificação da testagem comporta “uma multiplicação de casos de isolamento” que terá “enorme impacto social e económico”, alertando também para “a impossibilidade de centenas de milhares de portugueses exercerem o seu direito de voto” nas eleições legislativas marcadas para 30 de janeiro.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) indicou na terça-feira que “está a avaliar tecnicamente” a questão da redução do período de isolamento de infetados com o coronavírus que causa Covid-19 e a recolher provas científicas, remetendo para esta quinta-feira o anúncio da decisão.