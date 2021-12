Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, manifestou-se contra a estratégia de imunidade natural, indicando que poderia ter “consequências catastróficas”.

Em declarações à CNN Portugal, o bastonário considerou que esta era a “pior altura” para seguir esta estratégia, dado que o SARS-CoV-2 apresenta uma maior atividade no “outono e no inverno”. “Não é altura para isso”, disse, estabelecendo como prioridade a vacinação de pessoas com mais de 65 anos que ainda não tomaram a dose de reforço.

Sobre a redução do período de isolamento, Miguel Guimarães é a favor. “É importante simplificar processos e rever normas”, explicou, assegurando que o período de sete dias é “prudente” e “suficiente”. “Já não faz sentido de quem não tenha sintomas ou tenha sintomas leves esteja de baixa.”

Além disso, o bastonário salientou que devem ser as próprias pessoas a avaliar os seus sintomas e que não faz sentido que os médicos de família sigam pessoas que apenas tenham tido “um teste positivo”. “A maioria não precisa de estar a ser seguidos diariamente”, afirmou, referindo que isso piora o atendimento de outros doentes não-Covid.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em relação ao aumento do número de casos, Miguel Guimarães sinalizou que “a situação vai piorar”, assinalando que as consequências dos cerca de 28 mil casos apenas serão apenas conhecidas daqui a sete a dez dias.

O bastonário referiu ainda que Portugal “está a caminho da linha vermelha” no que diz respeito à pressão no Serviço Nacional da Saúde (SNS), apelando a que o ministério da Saúde acione o “setor privado e social” para combater a pandemia.