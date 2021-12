Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O prazo inicial para que as autoridades portuguesas formalizassem, perante a justiça da África do Sul, o pedido de extradição de João Rendeiro acabava esta quarta-feira mas foi prolongado até ao próximo dia 20 de janeiro. O Ministério Público ainda não enviou o pedido formal para a extradição do ex-banqueiro, avançou a SIC.

Detido a 11 de dezembro em Umhlanga, uma pequena localidade perto da cidade de Durban, o antigo presidente do Banco Privado Português continua em prisão preventiva em Westville, uma das maiores cadeias daquele país, depois de o pedido para sair em liberdade sob fiança ter sido recusado pelo tribunal de Verulam.

Esta quinta-feira a defesa vai entregar o recurso contra a decisão e voltar a tentar que o português saia em liberdade, disse ao Correio da Manhã June Marks, a advogada de Rendeiro, que explicou também que só depois do próximo dia 3 de janeiro é que o recurso poderá ser distribuído a um juiz da Instância Superior de Durban.

Apesar de garantir que João Rendeiro está “bem”, apesar das ameaças de morte que terá recebido e de estar há quase vinte dias privado de liberdade, a advogada diz que só em liberdade e sem a pressão de estar em Westville é que o português poderá decidir se aceita ou não a extradição para Portugal.

Questionada sobre o facto de o Ministério Público português não ter formalizado ainda o pedido de extradição junto das autoridades sul-africanas, June Marks assegurou que a próxima audiência no tribunal de Verulam marcada para 10 de janeiro “não vai ser cancelada”.