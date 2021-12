Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Corria o verão de 2018. E o Mundial de Futebol na Rússia. Em finais de junho, os especialistas de futebol na televisão tiveram concorrência: os especialistas sobre salvamentos em cavernas. Talvez a pandemia tenha feito esquecer o assunto, ou talvez o tenha colocado num passado bem distante, mas o salvamento de jogadores de uma equipa de futebol adolescente, e o seu treinador, da caverna Tham Luang, na província de Chiang Rai, na Tailândia, foi há pouco mais de três anos. O mundo juntou-se em uníssono para salvar os jovens; esforços mundiais, opiniões de todo o lado eram uma constante. Elon Musk quis fazer parte do jogo. Foi quase como um estágio para o que viria em termos mediáticos com a pandemia.

O salvamento por parte de um grupo de mergulhadores especializados, liderados por dois britânicos, John Volanthen e Richard Stanton, é o tema do documentário “Operação: Resgate na Tailândia”, que estreia dia 31 de dezembro no Disney+. Realizado pelo oscarizado casal Elizabeth Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin, responsáveis por “Free Solo”, esta produção do National Geographic é mais um exemplo de elevação humana através de práticas de desportos extremos e individuais.

Eis a história de um salvamento, mas também a do extremo acaso que leva a que estes dois mergulhadores viajem meio mundo para serem conselheiros e, no final, protagonistas ativos no salvamento. O desaparecimento ocorre a 23 de junho, quando o grupo de rapazes vai para as cavernas brincar e é surpreendido por uma chuva torrencial que bloqueia a saída. O seu paradeiro dentro das cavernas é desconhecido, apenas se sabe que estarão lá dentro: vivos ou mortos. No dia 24, o britânico Vern Unsworth, que vive na região, é avisado do que aconteceu e aconselha o governo tailandês a procurar ajuda com o governo britânico e dá-lhe uma lista de mergulhadores especialistas em cavernas. No dia seguinte, uma equipa militar tenta mergulhar nas cavernas, para rapidamente perceber que não é tarefa para eles.

Em simultâneo, nas duas semanas anteriores, Richard Slanton conheceu uma tailandesa enquanto esta estava de férias no Reino Unido. Apaixonaram-se mas o destino separa-os. Ela voltou ao seu país e, à chegada, depara-se com esta situação. Ela vivia em Chiang Rai e envia uma mensagem a Slanton a falar da coincidência. Poucos dias depois, Slanton e Volanthen já estão terreno, e começam as buscas. Não são os únicos, mas são aqueles em que o documentário se concentra e do qual conta a história.

Em “Free Solo”, que lhes valeu o Oscar para Melhor Documentário, o casal documentou a obsessão de Alex Honnold em escalar, sem qualquer ajuda, o El Capitan, no Parque Natural de Yosemite. Contudo, percebe-se que a obsessão não é meramente obsessão, a sua amígdala é inactiva, o que lhe dá um certo grau de autismo, e uma ausência de noção de perigo. O rigor extremo de Alex, a sua fixação no fazer misturado com um intenso saber e uma noção de quando algo não está certo (apesar da sua ausência de medo), escondem a história de alguém com um desejo de suplantação simples. A sua história é uma de superação, nunca do seu ser, mas somente de superação. E é por aí que “Operação: Resgate na Tailândia” também conquista.

A dupla de realizadores nunca tira os olhos e pensamento do espectador do salvamento, dos jovens presos na caverna que necessitam de ser salvos. Contudo, concentra-se muito nos salvadores/mergulhadores, na sua obsessão por escolherem um hobby extremamente desagradável e perigoso, isolado e individualista. A dado momento, viram-se para isso mesmo, tentam explicar que a escolha por um hobby deste género é uma questão de autoconfiança, ou de falta dela, e de a conquistar em adulto. Nenhum dos mergulhadores diz ter sido bom em desportos de equipa: a procura de um individual que os ajudasse a controlar as emoções, o medo, foi uma forma de conquistarem amor-próprio.

Nesse momento, a relação com “Free Solo” torna-se evidente e a obsessão de Elizabeth Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin por estas figuras que atuam sobre o medo e o vencem exercendo pressão sobre ele. Mas se em “Free Solo” essa acção era para usufruto individual, em “Operação: Resgate na Tailândia” ela é colocada ao serviço do salvamento de vidas humanas.

Por isso, o documentário toca pouco na mediatização do acontecimento. Ela está lá, mas ou são mera nota de rodapé (o Mundial de Futebol) ou completamente ignorados, como a tentativa de ajuda de Elon Musk misturada com tweets muito infelizes. Concentra-se nos salvadores e na sua visão muito própria sobre o salvamento, o seu ponto de vista (como viam as autoridades tailandesas e como eram vistos) e a sua perspetiva sobre serem colocados na posição de salvadores de vida. Um peso que, percebe-se em várias intervenções, sempre muito pesado para os seus ombros.

E a relevância de “Operação: Resgate na Tailândia” está nessa perspetiva. Desloca-se do mero registo de salvamento para contar como uma série de acasos levam um grupo de homens altamente qualificados para o mergulho em cavernas, mas altamente inexperientes em salvamentos, a serem protagonistas num evento que todo o mundo estava a seguir (e Elon Musk a tweetar). Mais do que um mero relato, o novo documentário de Elizabeth Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin é outra belíssima história de superação física e mental.