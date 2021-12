Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em atualização

As atenções nas principais ligas europeias estavam focadas na Premier League, com uma série de surtos em vários clubes que levaram mesmo ao adiamento de encontros na altura do Boxing Day, mas num ápice é em Espanha que se parecem concentrar agora os principais problemas a nível de calendário devido à razia que alguns conjuntos têm sofrido nas duas últimas semanas. O Real Madrid (no futebol e no basquetebol) foi o primeiro exemplo disso mesmo, seguiu-se no início da semana o Barcelona, agora é o Atl. Madrid. Ao todo, de acordo com a contabilidade feita pelo As, são já mais de 100 os casos nos últimos dez dias.

Os colchoneros detetaram um total de cinco casos positivos (para já, havendo receio que o número possa aumentar nos próximos dias) entre jogadores e o treinador Diego Simeone, um dos quais o internacional português João Félix. Os médios Koke e Herrera e o avançado Griezmann são os outros três infetados. Todos estão nesta altura nas respetivas casas em período de isolamento após a confirmação do PCR.

“Depois da paragem na Liga, todo o plantel e membros da equipa técnica da nossa primeira equipa fizeram provas PCR, seguindo o protocolo da competição, e Simeone, Koke, Griezmann, Herrera e João Félix deram positivo à Covid-19. Todos se encontram assintomáticos e estão isolados nos seus domicílios, cumprindo estritamente as recomendações das autoridades sanitárias”, anunciou o clube em comunicado.