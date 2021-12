Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A natação é oficialmente proibida no rio Sena desde 1923. De acordo com um estudo do instituto francês de opinião pública, 70% dos franceses têm uma perceção negativa do rio e apenas 12% gostariam de nadar lá, noticia o Le Point. Mas o objetivo é mudar essa perceção: entre os planos para os Jogos Olímpicos de Verão de 2024, está a expetativa de que as provas de natação sejam realizadas nas águas no rio Sena. No fim da competição, as autoridades querem abrir o rio ao público, noticia o The Washington Post.

A polémica em torno do rio Sena ser palco de determinados acontecimentos no Paris 24 veio à tona este mês com a revelação dos planos para a cerimónia de abertura, que contará com 160 barcos a transportar as comitivas olímpicas ao longo de seis quilómetros.

A atual autarca de Paris, Anne Hidalgo, desvaloriza o ceticismo sobre os planos de natação para os olímpicos, afirmando que a exigência na qualidade da água para as competições “não é exatamente a mesma que para a natação diária”. E reforçou: “Várias cidades do mundo estão a recuperar os seus rios”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os planos passam também por isolar áreas do Sena e transformá-las em piscinas fluviais, abertas ao público depois do fim dos Jogos. O percurso incluiria pontos turísticos perto do Louvre, de Notre Dame e da Torre Eiffel, mas também em subúrbios menos privilegiados. Apesar de alguns avanços na manutenção do rio, as autoridades estimam que sejam necessários mais de mil milhões de dólares (cerca de 883 mil milhões de euros) para garantir o bem-estar dos nadadores.

Entre os que querem voltar a nadar no Sena está Arthur Germain, o filho da presidente, que teve uma permissão especial para nadar 480 milhas desde a nascente do rio no nordeste de França até à foz no Canal da Mancha durante 49 dias no último verão.

Em 40 anos de tratamento de águas residuais, os mecanismos de limpeza evoluíram

Declarado biologicamente morto na década de 1960, a industrialização aliada ao rápido crescimento económico e demográfico na capital, transformou o Sena num “lago sem graça”. Durante décadas, quase nenhum peixe conseguiu sobreviver naquelas águas, explicou a historiadora francesa Laurence Lestel, ao mesmo jornal

O autarca de Paris em funções em 1990, Jacques Chirac, prometeu limpar o rio, declarando: “Dentro de três anos, vou nadar no Sena, à frente de testemunhas, para mostrar que fazer isso no Sena se tornou apropriado”. Três décadas depois, as autoridades têm razões para estarem mais otimistas relativamente a essa possibilidade, devido, entre outros motivos, aos reservatórios ocultos e parcialmente submersos, que transmitem informações em tempo real sobre a qualidade da água — e que têm piscado com luz verde. Também, nos últimos 40 anos, as espécies de peixes do Sena proliferaram.

Hoje, cerca de 99% das águas residuais da cidade da luzes são tratadas — apenas 40% das águas residuais parisienses eram tratadas em 1970. E até aos anos 80, essa limpeza concentrava-se principalmente nos excrementos humanos, ignorando elementos tóxicos como o fósforo.

Na décadas de 1980 e 90 introduziram-se regras mais rígidas, tais como a construção de novas estações de tratamento que filtravam não apenas maiores quantidades de águas residuais, mas também mais poluentes, explicou Vincent Rocher, diretor do serviço de saneamento da capital francesa. Resta, depois, passar pelos padrões da União Europeia.