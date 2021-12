A Atlânticoline, empresa responsável pelo transporte marítimo entre ilhas açorianas, informou esta quinta-feira que o Sindicato apresentou um novo pré-aviso de greve dos trabalhadores entre 1 e 31 de janeiro, tendo já sido definidos serviços mínimos diários.

Em comunicado, a empresa pública refere que, “na sequência da existência de um novo aviso prévio de greve dos trabalhadores, apresentado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Marinha Mercante, Agências de Viagens, Transitários e Pesca (SIMAMEVIP), para o período entre 1 e 31 de janeiro de 2022, o Tribunal Arbitral” já “definiu serviços mínimos diários”.

A empresa sublinha que “ficam assegurados todos os serviços necessários à realização das operações de transporte determinadas por situações de emergência”, designadamente de urgência hospitalar, naufrágio, intempérie ou outras situações de força maior, entre as ilhas do Faial, Pico e São Jorge.

Para o período da greve foram definidos como serviços mínimos as viagens da Linha Azul Horta/Madalena e Madalena/Horta.

Foram também definidas como serviços mínimos as viagens da Linha Verde Horta/Madalena, Madalena/Velas, Velas/Madalena e Madalena/Horta.

A Atlânticoline explica ainda que “as viagens definidas como de serviços mínimos terão a sua realização garantida (naturalmente sujeitas às condições meteorológicas), sendo que todas as demais poderão ou não realizar-se, consoante a adesão dos colaboradores à greve”.

A empresa recomenda que os passageiros façam as reservas e viagens nos horários dos serviços mínimos.

Quanto aos passageiros com reservas adquiridas para viagens não abrangidas pelos serviços mínimos, a empresa esclarece que serão contactados pelos serviços de apoio ao cliente para eventual alteração ou cancelamento dos bilhetes, “sem quaisquer penalizações”.

No comunicado enviado às redações, a empresa lamenta “o transtorno causado por esta situação, alheia à sua vontade”, reiterando a “disponibilidade para continuar a negociar com o SIMAMEVIP”.

Já em novembro aquele sindicato tinha emitido um aviso prévio de greve dos trabalhadores da transportadora marítima, sob a forma de paralisação total do trabalho, que teve início às 00h00 do dia 1 de dezembro e até às 24h00 do dia 31 de dezembro.