Mais uma vez, o investimento no mercado imobiliário português através de vistos gold voltou a cair: até ao dia 30 de novembro foram concedidas 686 autorizações de residência a cidadãos estrangeiros por este meio, menos 361 do que em igual período do ano anterior. No total, estas transações ascenderam aos 373,7 milhões de euros — menos 33% do que no ano anterior.

Estes números foram avançados esta quinta-feira pelo Diário de Notícias, que acrescenta que apesar da quebra de interesse externo, o mercado imobiliário de luxo cresceu em 2021 e regressou a valores pré-pandémicos — em grande parte alavancado pelos portugueses, que apostaram sobretudo nas compras de segundas habitações, nomeadamente nas regiões do Algarve e do Douro.

A dois dias da entrada em vigor das novas regras, que alteram o regime jurídico das autorizações de residência para investimento e impõem novos montantes mínimos (de um milhão de euros passa a ser necessário um investimento de pelo menos 1,5 milhões de euros) e novas restrições (as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto deixam de ser elegíveis para o programa), o jornal ouviu várias imobiliárias do segmento de luxo, que deram conta de um crescimento da procura por parte dos portugueses.

A Sotheby’s Portugal apontou para um crescimento de 50% na faturação em relação a 2020 e de 35% a 40% na comparação com 2019, com 60% das vendas a serem fechadas por cidadãos nacionais (antes da pandemia o rácio era de 50-50 entre estrangeiros e portugueses). E a Porta da Frente Christie’s, que trabalha maioritariamente com não nacionais, também registou um aumento da procura doméstica, preparando-se para fechar o ano com 350 imóveis vendidos — em 2020 foram 185. A Engel & Völkers Portugal também deu conta da tendência e revelou que, ao longo de 2021, foram mais de 350 os imóveis comercializados, o que corresponde a 160 milhões de euros de faturação. “A rede teve o melhor ano de sempre”, congratulou-se a regional manager da imobiliária.

No dia de Natal, a agência Lusa revelou que desde que o programa de vistos gold foi criado, em 2012, foram atribuídas 17.014 autorizações de residência a familiares reagrupados em Portugal — 1.073 delas em 2021. Ao longo destes nove anos, foram criados 241 empregos no país.