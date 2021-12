Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em atualização

O Sporting anunciou esta sexta-feira, através do jornal do clube por forma a cumprir os requisitos legais que estão previstos nos Estatutos, que as próximas eleições irão realizar-se no dia 5 de março de 2022. De recordar que Rogério Alves, presidente da Mesa da Assembleia Geral dos leões, teria de indicar uma data no intervalo entre o início de março e o final de abril, optando por antecipar um pouco o dia escolhido dentro da janela existente e que obrigava ao anúncio com 60 dias de antecedência.