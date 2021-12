A defesa central islandesa Heiddis Lillyardottir, de 25 anos, vai representar a equipa de futebol feminino do Benfica, por empréstimo do Breidablik, anunciou esta sexta-feira o clube lisboeta no seu site oficial.

Lillyardottir vai viver a sua primeira experiência fora da Islândia e já trabalhou com as novas colegas de equipa, no plantel liderado por Filipa Patão.

“Tive oportunidade de treinar e pude perceber que é sempre em alta velocidade e intensidade. Vai ser um bom desafio. Sempre sonhei jogar fora da Islândia. O Benfica é um dos maiores clubes do mundo e é uma honra estar aqui”, disse o central, em declarações divulgadas pelos ‘encarnados’.

A defesa chega ao Benfica por empréstimo, mas o emblema lisboeta não revelou a duração da cedência.

Além do Breidablik, clube em que conquistou seis títulos, Lillyardottir também representou o Höttur e o Selfoss.

O Benfica, atual campeão nacional, lidera a fase regular com 18 pontos, mais um do que o Sporting, segundo classificado.