Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A bolsa de Lisboa valorizou 13,7% no conjunto do ano de 2021, um desempenho que foi nos últimos anos o melhor. Acima desse valor só o registo anual de 2017, ano em que a subida foi acima dos 15%. A bolsa neste último dia do ano fechou mais cedo. Foi a segunda mais baixa valorização entre as principais bolsas europeias. Só Madrid fechou com menor subida.

No ano passado tinha desvalorizado 6%. Na última sessão do ano a queda foi pouco expressiva, de 0,039%, colocando o índice no fecho do ano nos 5,569.48 pontos.

Os CTT tiveram o melhor desempenho do PSI-20, quase duplicando o preço por ação. A subida anual foi de 93,83%, colocando a ação no fecho do ano nos 4,555 euros.

Na Europa, o Stoxx 600 acabou com o segundo melhor ano desde 2009, valorizando anualmente 22%. O indicador relativo ao turismo e lazer teve o pior desempenho setorial, ainda assim garantiu uma subida de 4%, apesar das restrições devido à Covid-19. Na região os bancos subiram 34%, impulsionados, segundo a Reuters, com a recuperação económica e com a mudança esperada nas políticas monetárias.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No Reino Unido e na Alemanha, o FTSE 100 e o DAX subiram cerca de 15% no ano — 14,3% e 15,79%, respetivamente –, enquanto o CAC francês teve um disparo de 29% em 2021.

Em Itália o FTSE Mib valorizou no ano 23% e em Espanha o Ibex 35 teve o pior desempenho dos mercados europeus principais com uma subida de 7,93%.

Este foi um ano de altas para as ações. Já o ouro vai a caminho da maior queda desde 2015, com uma desvalorização de cerca de 4%, com a menor procura deste ativo-refúgio devido à recuperação económica.