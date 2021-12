Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas, uma com gravidade, num incêndio que deflagrou esta madrugada na casa onde viviam em Rio Tinto, Gondomar, disse à Lusa fonte oficial do Centro Distrital de Operações de Socorro do Porto.

Segundo a mesma fonte, o alerta para o incêndio “numa habitação precária” foi dado pelas 4h57 da madrugada de hoje, tendo a “casa tipo ilha ardido na totalidade”.

O fogo provocou a morte de duas pessoas, “relativamente novas”, disse a fonte sem precisar idades, adiantando ter feito ainda um ferido grave que foi transportado para o hospital de São João, no Porto, e um outro ferido ligeiro, levado para o hospital de Santo António, também no Porto. A CNN Portugal avançou, mais tarde, que as vítimas tinham 18 e 21 anos.

No local, estiveram cinco corporações de bombeiros, além da PSP e do INEM, tendo a Polícia Judiciária tomado conta da investigação, de acordo com a mesma fonte.