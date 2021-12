Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Estado recebeu neste último dia do ano 78 milhões de euros de juros pagos pelo Fundo de Resolução relativamente aos empréstimos obtidos em 2014 para financiar a resolução do BES que criou o Novo Banco e injetou dinheiro neste banco. Foram igualmente pagos juros aos bancos.

De acordo com um comunicado do Fundo de Resolução, o valor dos juros pagos ao Estado foi de 78 milhões de euros e aos bancos de 14 milhões. A taxa aplicada em 2021 foi de 2%.

O empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução, em 2014, foi de 3.900 milhões de euros, tendo sete bancos — Caixa Geral de Depósitos, Banco Comercial Português, Banco BPI, Banco Santander Totta, Caixa Económica Montepio Geral, Banco BIC Português e Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo — emprestado 700 milhões de euros.

O Fundo de Resolução acrescenta, no comunicado, que desde 2014 os juros pagos ao Estado já totalizaram 691 milhões de euros, o que inclui também a taxa paga pelo empréstimo de 2015 para financiar a resolução do Banif. Aos bancos os juros já totalizaram 118 milhões.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

De acordo com o mais recente parecer do Tribunal de Contas à Conta Geral do Estado, desde 2008, “as despesas líquidas com as intervenções públicas no sistema financeiro ascenderam a 21.836 milhões, concentradas nos apoios ao BES/Novo Banco, ao BPN e à CGD”.