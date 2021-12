Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP, assegura ter existido “um esforço” e “um empenhamento” para o Orçamento do Estado (OE) ser aprovado pelos comunistas. A “última diligência”, que levou à crise política, foi mesmo o salário mínimo nacional: “Era possível 800 euros para o ano de 2022”. Mas o PS, frisou, decidiu tornar as “coisas” mais “dramatizadas”.

Em entrevista à CNN Portugal, Jerónimo de Sousa voltou a não fechar a porta a negociações com os socialistas: “Isto não se repete, mas há uma coisa que o PCP defende neste momento que é, perante os problemas, perante as necessidades do país, a possibilidade de convergência de forças e setores democráticos”. Mas com uma ressalva: sem qualquer acordo escrito.

No que concerne à gerigonça, o secretário-geral do PCP disse que se criou a ideia “errada” da existência de um governo de maioria, quando era simplesmente um “governo minoritário do PS”. No entanto, salientou que a solução política “valeu a pena” por aquilo que se conseguiu alcançar “para bem dos trabalhadores e dos portugueses”. “Fizemos o melhor que sabíamos e podíamos.”

“A vida dá muitas voltas”, afirmou Jerónimo, que indicou que se vive numa “nova fase da vida política nacional”. Sobre o PS e a possibilidade de Pedro Nuno Santos suceder a António Costa, o secretário-geral do PCP prefere não se imiscuir: “Quem sabe do convento é quem vive lá dentro.”

“Não estou cansado”, garante Jerónimo

Questionado sobre a sua continuidade enquanto secretário-geral, Jerónimo de Sousa garantiu que não “está cansado” quer seja no “plano anímico”, quer seja “no plano emocional”, apesar de os “anos pesarem”. Fazendo a comparação com uma oliveira com três mil anos, o comunista ironizou que não quer “durar tanto”, mas vai “tentar”. “Posso garantir, com franqueza, que, aquilo que a direção do meu partido me diz é para continuar. Há que continuar.”

Sobre quem lhe sucederá, Jerónimo de Sousa recusou que João Ferreira ocupe a pole position: “Eu não afunilava tanto”. E enunciou alguns nomes como Bernardino Soares, João Frazão, fazendo referência ainda a “conjunto de quadros” bem preparados. Tudo isto fará com que o PCP tenha “dificuldades em encontrar soluções.”