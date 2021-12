Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É provável que fique em casa. É provável que ligue a televisão ou um dos operadores de streaming. Há muito por onde escolher mas muito pouco espaço mental para decidir. Deixamos uma série de opções para todos os gostos para encher a noite de 31 e o resto do fim de semana. E já que é o início do novo ano, porque não experimentar uma série que nunca pensou em ver? Arriscar em algo novo é uma boa forma de entrar com o pé direito em 2022.

Uma noite com reality shows e programas de talentos:

Na boa tradição da televisão em canal aberto, o fim de ano é passado entre finais de reality shows e especiais de programas de talento. Sem festa na rua, a da televisão faz-se entre a concorrência de alguns dos programas mais populares das estações de televisão. Na RTP1 haverá um especial de 10 anos de “The Voice”, com início às 21h00 e que terminará para lá da meia-noite. A SIC dá início ao seu especial meia-hora depois, com um especial de fim de ano de “A Máscara”; já a TVI presenteia-nos com o final de mais uma edição de “Big Brother”. A RTP2 é mais conservadora (ou revolucionária, é difícil de perceber no atual enquadramento) e não tem grande coisa a acontecer às 23h59, mas entre as 20h40 e as 22h35 pode ver um documentário sobre Chico Buarque “Chico: Artista Brasileiro”, de Miguel Faria Jr.

Uma noite com qualquer coisa de novo

Apesar de ser fim do ano, no streaming há sempre estreias. Na passada quarta-feira estreou no Disney + uma nova série do universo “Star Wars”, “O Livro de Boba Fett”. Se ainda não viu, a noite de fim de ano pode ser um bom momento para começar algo de novo. Também no Disney + estreia no dia 31 o documentário da National Geographic “Operação Resgate Na Tailândia”, em volta do salvamento da equipa de futebol que ficou presa numa caverna no verão de 2018. Se quiser ver uma temporada de uma só vez, “A Very English Scandal” acabou de estrear na HBO Portugal e os três episódios desta série com Claire Foy e Paul Bettany. Ainda na HBO e também com um selo britânico, há a ótima “Landscapers”, com Olivia Colman, são apenas 4 episódios. Quando chegar a 2022 já terá terminado a série.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O que eu gosto mesmo é de maratonas

Uma época festiva sem maratonas nos canais temáticas é quase como se não fosse uma época festiva. Por isso, se quiser passar uma noite com Jason Statham, a Fox providencia isso, com “Correio de Risco” (19h04), “Correio de Risco 2” (20h43), “O Profissional” (22h15) e “Safe – O Intocável” (23h54). Se a sua coisa foi mais comédia, no AXN Movies passa a trilogia de “Aonde É Que Pára A Polícia”, cada filme tem início às 21h10, 22h33 e 23h58. Mas isso é o tipo de coisa que não o faz rir? E que tal a trilogia de “A Ressaca”? O Fox Movies trata disso, às 21h15, 23:07 e 00h53. E se estiver numa de loucuras, logo a seguir, no mesmo canal, há quatro filmes da série “Die Hard”. Vai uma direta? Se procura algo mais clássico, pode começar o ano com a trilogia de “O Padrinho”, que é o grande destaque do AXN Movies para o primeiro dia do ano, com início às 15h01, terminando já perto da meia-noite.

E os mais pequenos?

É possível que após uma semana com eles em casa – e mais uma no horizonte – já tenha percorrido todas as opções de streaming e já saiba de cor todos os genéricos das séries do Panda e do JimJam. Há sempre muitos filmes para eles nestes dias. A SIC aposta forte no dia 31 com “Jim Botão e Lucas, O Maquinista” (15h25), “Astérix Nos Jogos Olímpicos” (17h40) e no dia 1 com “Como Treinares O Teu Dragão: O Mundo Secreto” (14h15). Tal como no dia 24, a RTP volta a apostar numa curta-metragem de “A Ovelha Choné” para entreter os mais novos antes da hora de dormir. No dia 31 há “A Ovelha Choné: Os Lamas Do Agricultor” pelas 19h38. No dia 1, o Cinemundo tem programado “The Boss Baby” (13h45) e no Hollywood há “História Interminável” (10h00) e “Chovem Almôndegas” (11h35).

E o que faço se não quiser nada disto?

Bom, no sábado e no domingo há muita Premier League na Sport TV. Mas se o desporto não for a sua coisa, pode aproveitar o início do ano para experimentar algo de diferente nos serviços de streaming. Como, por exemplo, ver as duas temporadas de “The Witcher” na Netflix. Se estiver a achar tudo muito ridículo, é porque é. Mas faz parte e será recompensado por outras qualidades desta bizarra adaptação dos romances de Andrzej Sapkowski. “Calls”, na Apple TV+, é uma experiência única e um companheiro ideal para uma ressaca caseira. Sabe que existe uma série na Netflix narrada pelo John McEnroe? Existe mas não é o que está à espera, “Never Have I Ever” é uma comédia adolescente absurdamente divertida. Ainda mais divertida com a narração de McEnroe. “Welcome To Earth” junta novamente Darren Aronofsky e Will Smith numa belíssima série documental sobre este planeta em que vivemos. Se gostar, pode ver outra série em que os dois colaboraram, “One Strange Rock”. Ambas são visualmente estonteantes. E porque não começar a ver “The Expanse” no Prime Video. A aventura já vai longa (seis temporadas), mas continua a ser uma das melhores séries de ficção científica da atualidade.