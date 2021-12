Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Mercedes está a ser atacada por todos os lados na China, não pela qualidade dos seus veículos, que ninguém coloca em causa, mas sim por uma alegada falta de tacto. Em causa está um vídeo que publicou esta semana na rede social local Weibo, em que aparece um CLS e uma modelo chinesa em cuja face se destacavam os olhos rasgados dos asiáticos, para mais maquilhados a rigor. Mas foi exactamente aqui que surgiu o problema.

A maioria dos países vê os seus cidadãos serem caracterizados por estereótipos e por aí não vem mal ao mundo. Pelo menos, habitualmente. Assim, é normal os europeus do Sul da Europa serem caracterizados como morenos e de bigode, os nórdicos altos, espadaúdos e loiros, enquanto os chineses são habitualmente baixos e de olhos rasgados. E este tipo de olhos até é muito apreciado por mulheres dos outros cantos do mundo, que recorrem à maquilhagem para “rasgar” o olhar.

Qual não foi o espanto da Mercedes quando, assim que o anúncio foi publicado, choveram críticas de todos os lados. Não por causa das linhas do CLS e muito menos dos seus faróis igualmente rasgados, mas porque a modelo que surge na foto tem os olhos iguais à maioria dos restantes 1400 milhões de chineses, o que muitos denominam “em bico”. Mas mais do que escolher uma modelo chinesa, com olhos de chinesa e que foi fotografada pela chinesa Chen Man, o erro da Mercedes, segundo os frequentadores da Weibo, foi permitir que a modelo fosse “maquilhada para salientar os olhos rasgados”.

Pressionada pelos utilizadores do Weibo, o concorrente chinês do Facebook, e pelo jornal do partido comunista chinês Global Times, ambos a acusarem os alemães de “utilizarem uma maquilhagem para reflectir o estereótipo ocidental das pessoas asiáticas”, a modelo apressou-se a assegurar que nada tinha a ver com aquilo. “Como modelo limito-me a vestir e a fazer o que me pedem”, disse. A fotógrafa juntou-se ao coro, assumindo-se como “imatura e ignorante”, e acabou por pedir desculpa por ferir susceptibilidades.

Quem ainda não fez marcha-atrás foi a Mercedes, que assobia para o lado enquanto mantém o anúncio que enfurece a brigada anti-maquilhagem dos olhos rasgados. E não se pense que a Mercedes está só neste calafrio, pois a Dior teve um problema similar, depois de fotografar uma modelo chinesa – com os olhos rasgados – com uma mala da casa.

E para não se pensar que isto é algo contra os estrangeiros, os chineses perseguem as próprias empresas, pois a Three Squirrels, que produz frutos secos e outros produtos alimentares, também caiu no “erro” de utilizar num dos seus anúncios uma chinesa pintada a rigor, o que obrigou a companhia dos três esquilos a pedir desculpa. Só a Mercedes continua sem retirar do ar o anúncio – pelo menos para já, mas a pressão para se retratar é grande –, provavelmente a pensar utilizar no próximo anúncio uma modelo sueca ou alemã, mais altas e mais robustas e que não se importarão de se maquilhar à asiática.