O Presidente da República promulgou esta sexta-feira o diploma que fixa o número de efetivos das Forças Armadas para os próximos três anos, na sequência da decisão do Conselho de Ministros realizado a 23 de dezembro.

De acordo com a nota publicada no site oficial da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa manifestou a expectativa de que “os efetivos agora definidos para 2022, 2023 e 2024 correspondam mesmo ao indispensável para concretizar, com adequação, os objetivos expressamente previstos”.

Contudo, o número de efetivos das Forças Armadas a fixar para o próximo triénio não foi divulgado pela nota da Presidência, nem no comunicado divulgado pelo Governom após o Conselho de Ministros.