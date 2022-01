Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Entre filmes cuja estreia foi sendo sucessivamente adiada por causa da pandemia, e outros de produção mais recente, eis uma selecção de 14 títulos que vamos poder ver nos cinemas portugueses nos primeiros seis meses de 2022. Esperando que este seja o ano em que a indústria cinematográfica e o panorama da exibição regressem definitivamente ao normal.

1-“Nightmare Alley-Beco das Almas Perdidas”, de Guillermo del Toro – Nova versão, por Guillermo del Toro, do filme policial realizado em 1947 por Edmond Goulding com Tyrone Power, adaptado do livro de William Lindsay Gresham. Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe e Rooney Mara interpretam esta história de um vigarista de baixo coturno e uma psiquiatra amoral que se aliam para enganar um poderoso e perigoso milionário novaiorquino. (Estreia a 27 de Janeiro)

2-“A Filha Perdida”, de Maggie Gyllenhaal – No seu primeiro filme como realizadora, Maggie Gyllenhaal escolheu adaptar um livro de Elena Ferrante, assinando também o argumento. Olivia Colman faz uma professora divorciada e com duas filhas, que as deixa com o ex-marido e vai de férias sozinha, carregada de livros, para uma praia em Itália. Uma vez lá, o seu sossego é perturbado pela chegada de uma numerosa e barulhenta família italo-greco-americana. (Estreia a 3 de Fevereiro)

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

3-“A Pior Pessoa do Mundo”, de Joachim Trier – Renate Reinsve ganhou o Prémio de Melhor Actriz no Festival de Cannes pelo seu papel neste filme que encerra a ‘Trilogia de Estocolmo’, do realizador norueguês Joachim Trier. O filme abrange quatro anos na vida de Julie, a personagem de Reinsve, uma rapariga que atravessa as águas agitadas da sua vida amorosa, ao mesmo tempo que procura definir o seu futuro profissional e perceber quem é como pessoa. (Estreia a 10 de Fevereiro)

4-“O Homem que Matou Don Quixote”, de Terry Gilliam – Terry Gilliam andou muitos anos a tentar realizar este filme, que passou por muitas vicissitudes (até deu origem a um documentário, “Lost in la Mancha”, em 2002) e chega agora aos cinemas, após vários adiamentos. Adam Driver é um realizador de filmes publicitários que fica irremediavelmente preso às ilusões de um sapateiro espanhol (Jonathan Pryce) que julga ser Don Quixote. (Estreia a 17 de Fevereiro)

5-“Belfast”, de Kenneth Branagh – Vencedor do Festival de Toronto, esta fita assinada por Kenneth Branagh passa-se na capital da Irlanda do Norte, nos anos 60, no seio de uma família da classe operária, que vai vivendo o dia-a-dia apesar das dificuldades financeiras e da agitação socio-política causada pelos confrontos entre católicos e protestantes. No elenco, Jamie Dornan, Ciarán Hinds, Judi Dench, Caitriona Balfe e Jude Hill. (Estreia a 24 de Fevereiro)

6-“The Batman”, de Matt Reeves – Robert Pattinson estreia-se a vestir o uniforme do Homem-Morcego criado por Bob Kane, neste filme de Matt Reeves que recua no tempo, passando-se no segundo ano do combate do herói contra o crime em Gotham City. Batman anda a tentar capturar o Riddler, descobrindo pelo caminho um caso de corrupção que envolve a sua família. Andy Serkis é o fiel Alfred, Jeffrey Wright o comissário Gordon e Paul Dano o Riddler. (Estreia a 3 de Março)

7-“Cordeiro”, de Valdimar Jóhannson – Fantástico que vem da Islândia, parcialmente baseado em lendas do folclore local. Noomi Rapace e Hilmir Snaer Gudnason são um casal sem filhos que vive numa quinta. Uma manhã, ao entrarem no barracão onde se abrigam os carneiros que criam, descobrem que uma das ovelhas deu à luz um híbrido de humano e carneiro. Ficam surpresos mas não horrorizados, e começam a criar a criatura, chamando-lhe Ada. (Estreia a 31 de Março)

8-“Monstros Fantásticos: O Segredo de Dumbledore”, de David Yates – O terceiro filme da série criada por J. K. Rowling passa-se na década de 30 e vai desembocar na II Guerra Mundial. Enquanto os poderes de Grindelwald aumentam, Albus Dumbledore encarrega Newt Scamander e os seus amigos de uma missão que os levará a um choque com aquele e os seus seguidores. Com Eddie Redmayne, Jude Law e Madds Mikkelsen. (Estreia a 7 de Abril)

9-“Salgueiro Maia: O Implicado”, de Sérgio Graciano – Tomás Alves personifica Salgueiro Maia neste filme biográfico escrito por João Matos, que se propõe fazer uma abordagem emocional e intimista à figura do capitão de Abril. O realizador Sérgio Graciano pretende revelar o lado menos conhecido da vida pessoal e familiar, e da carreira militar, de Salgueiro Maia, e retratar o homem por trás do ícone da revolução do 25 de Abril. (Estreia a 14 de Abril)

10-“Doutor Estranho no Multiverso da Loucura”, de Sam Raimi – Depois de ter aparecido no novo filme do Homem-Aranha, o Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) volta a protagonizar uma aventura individual, que se segue à fita de 2016 com o seu nome. No decorrer das suas pesquisas no campo da magia, Stephen Strange lança um feitiço proibido que abre as portas do multiverso, fazendo aparecer uma versão alternativa e maléfica de si mesmo. (Estreia a 5 de Maio)

11-“Top Gun: Maverick”, de Joseph Kosinski – Esta é uma das grandes produções de Hollywood cuja estreia sofreu várias alterações por causa da pandemia. Tom Cruise regressa ao papel de Pete “Maverick” Mitchell, que após mais de 30 anos como piloto da Marinha, continua a voar nos limites como piloto de testes, tentando evitar as promoções que o afastariam dos aviões e o confinariam ao solo. Também com Jennifer Connelly, Val Kilmer, Ed Harris e Jon Hamm. (Estreia a 26 de Maio)

12-“Buzz Lightyear”, de Angus MacLane – Uma das longas-metragens de animação mais aguardadas de 2022, esta produção da Pixar/Disney autonomiza a personagem do astronauta Buzz Lightyear, da série de filmes “Toy Story”, para contar a história da pessoa que deu origem ao brinquedo com o mesmo nome, um jovem piloto de testes (voz de Chris Evans). O realizador Angus MacLane já assinou uma curta com a personagem, “O Pequeno Buzz” (2011). (Estreia a 16 de Junho)

13-“Elvis”, de Baz Luhrmann – Tom Hanks interpreta o coronel Tom Parker e Austin Butler dá corpo a Elvis Presley neste ambicioso filme biográfico em que Baz Luhrmann (também um dos quatro autores do argumento) quer dar a sua versão da lenda do rock, e recriar a sua vida desde a infância, assim como a carreira. Antes da escolha de Butler para o papel de Elvis, Harry Styles e Ansel Elgort estiveram entre os nomes falados para lhe dar vida aqui. (Estreia a 23 de Junho)

14-“Black Adam”, de Jaume Collet-Serra – Mais um filme de super-heróis da DC, este com Dwayne Johnson no papel do título e que funciona como continuação e “spin-off” de “Shazam!” (2018). Black Adam é um anti-herói originário da ancestral Kahndaq, que esteve aprisionado durante 5 mil anos. Uma vez inadvertidamente libertado, vai tornar-se no grande inimigo do super-herói Shazam. Os superpoderes de ambos foram-lhes dados pelo mesmo feiticeiro, o Shazam original. (Estreia a 28 de Julho)