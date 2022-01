O qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota) e o australiano Daniel Sanders (Gás Gás) são os primeiros líderes nos automóveis e nas motas, respetivamente, após a disputa do prólogo da 44.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno.

Nas motas, Daniel Sanders completou os 19 quilómetros do prólogo entre Jeddah e Há’il com um minuto de vantagem sobre o chileno Pablo Quintanilla (Honda), segundo classificado, e 1.55 face ao piloto do botsuana Ross Branch (Yamaha), terceiro.

O argentino Kevin Benavides (KTM) foi quarto, a dois minutos do vencedor, numa etapa com quatro construtores nos quatro primeiros lugares.

O barcelense Joaquim Rodrigues Jr. (Hero) foi o melhor dos portugueses, ao terminar na 11.ª posição, a 3.05 minutos do australiano.

Nos automóveis, Nasser Al-Attiyah confirmou o favoritismo, ao gastar 10.56 minutos para completar o prólogo, batendo o espanhol Carlos Sainz, num Audi elétrico, por apenas 12 segundos.

O sul africano Brian Baragwanath (Century Racing) surpreendeu, ao fechar os lugares do pódio, a 36 segundos do vencedor.