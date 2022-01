Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Entre as berlinas familiares e desportivas, com 4,7 metros de comprimento e preços ainda assim acessíveis, o BMW i4 M50 chega ao mercado para rivalizar directamente com o Tesla Model 3 Performance. A Carwow organizou uma prova de arranque, para ver qual dos dois é o mais rápido, pois se carro alemão é mais potente, é igualmente o mais pesado, pelo que importa saber para que lado pende a balança.

Os dois adversários montam um motor por eixo, só que os do BMW totalizam 544 cv e 795 Nm, enquanto o Tesla se fica pelos 480 cv e 639 Nm. A confortável vantagem da potência do BMW transforma-se numa pequena desvantagem quando introduzido o peso na equação, pois a relação peso/potência é determinante para a rapidez no arranque. Ao anunciar 2290 kg, em virtude de utilizar uma plataforma não específica e uma bateria com uma capacidade ligeiramente superior (80,7 kWh em vez de 75 kWh), o i4 M50 reivindica 4,21 kg/cv contra os 4,03 kg/cv do 3 Performance.

Teoricamente, o Tesla parece ter vantagem, não só por anunciar 3,3 segundos de 0-100 km/h, como por atingir uma velocidade máxima de 261 km/h, contra 225 km/h do BMW, que necessita de 3,9 segundos de 0-100 km/h. Mas o teste a que a Carwow submeteu os dois adversários consistia em acelerar até ao ¼ de milha (402 metros) e não até aos 100 km/h, pelo que tudo podia acontecer. De seguida, os ingleses determinaram ainda a capacidade de recuperação e de travagem. Veja no vídeo como tudo se passou.