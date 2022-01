Depois da ceia de Natal, a de Ano Novo, sem primos afastados, "só gente da casa". "Estamos habituados a ressuscitar nas urnas", diz Chicão

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Há uma semana, o líder do CDS surpreendeu com o vídeo em que apresentou a mesa da “ceia de natal de direita” e os elementos da “família afastada” que a ela não tinham lugar — a “prima moderninha”, o “primo sem maneiras” e o “irmão desaparecido em combate”, que é como quem diz Iniciativa Liberal, Chega e PSD. Agora, na véspera de ano novo, Francisco Rodrigues dos Santos repetiu a fórmula e o tom e, entre passas e copos de champanhe, revelou os desejos do partido para 2022.

Para além de garantir que o CDS está vivo — “Bem sei que muitos vão dizer que o CDS morreu, mas não se preocupem, nós já estamos habituados a ressuscitar nas urnas” —, e depois de uma piscadela de olho à diretora-geral da Saúde — “Dra. Graça Freitas, não se preocupe, o teste deu negativo”, disse de antigénio em punho —, o líder do partido passou a apresentar as “Linhas Azuis para a viabilização de um governo de direita”.