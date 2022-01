O dia na Madeira foi de sol e calor, como no verão, e a temperatura continuava amena à meia-noite, quando no céu limpo do Funchal rebentaram os primeiros foguetes do já tradicional espetáculo pirotécnico que durou oito minutos. Minutos depois do fogo de artifício, bombeiros foram chamados a Miradouro das Neves, onde um incêndio consumiu parte de uma zona de mato, junto a um campo de golfe.

Milhares de pessoas, entre madeirenses e turistas (numa época em que a ocupação hoteleira ronda os 95%), assistiram ao espetáculo de fogo de artifício espalhados por diversos pontos da baía e anfiteatro da cidade, em praças, ruas, miradouros, casas particulares e hotéis, num ambiente bastante efusivo apesar das medidas de contenção associadas à pandemia de covid-19. No porto e ao largo, estavam também 11 navios de cruzeiro — inicialmente a previsão apontava para 13 — e dezenas de pequenas embarcações.

A animação na passagem de ano na região autónoma está a decorrer sem restrições adicionais às que vigoram desde 20 de novembro de 2021 e que determinam, entre outras, a obrigatoriedade de apresentação conjunta de teste antigénio negativo e certificado de vacinação para aceder à maioria dos recintos públicos e privados.

Antes do espetáculo de fogo de artifício, quatro paraquedistas da Red Bull Sky Dive Team, oriundos da Áustria, Espanha e da Alemanha, surpreenderam as pessoas, ao saltarem sobre a cidade do Funchal.

A equipa descolou do Porto Santo num avião da Força Aérea Portuguesa e foi largada por volta das 23:40, de uma altitude de 8.000 pés (cerca de 2.400 metros).

Os paraquedistas fizeram cerca de três minutos de voo, primeiro em queda livre e depois a planar com os ‘wingsuits’ (fatos especiais) e surpreenderam a assistência com luzes e dispositivos pirotécnicos que simularam uma ‘chuva de estrelas’, indo aterrar perto do porto do Funchal.

O espetáculo de fogo de artifício é uma imagem de marca da Madeira na passagem de ano e, desta vez, representou um investimento do Governo Regional de 1,085 milhões de euros, ficando a cargo da empresa Macedos Pirotécnica, que venceu o concurso público. O fogo foi lançado de 58 postos localizados no anfiteatro do Funchal e de cinco postos em embarcações na baía.

Bombeiros apagam chamas depois do espetáculo

De acordo com os meios de comunicação social locais, poucos minutos depois da meia-noite, os bombeiros foram chamados devido a um incêndio que tinha deflagrado na zona de Miradouro das Neves, a menos de 8 quilómetros de distância do Funchal. A PSP também esteve no local.

Não há informações sobre a dimensão da área de mato consumido nem sobre o número exato de meios envolvidos. O Jornal da Madeira avança que, no local, estiveram presentes os Bombeiros Voluntários Madeirenses, a que se juntaram depois os Bombeiros Sapadores do Funchal (com três viaturas pesadas e oito elementos envolvidos no combate à chamas).

O incêndio, que deflagrou poucos minutos depois do início do espetáculo fogo de artifício, foi dado como extinto por volta da 3h da madrugada. Não há registo de feridos ou de quaisquer danos materiais.