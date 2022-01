O ex-distribuidor Vadim Khamuttskikh, lenda do voleibol russo, morreu esta sexta-feira, com 52 anos, vítima de paragem cardíaca, pouco antes da passagem de ano, anunciou a federação russa (VFV) num comunicado difundido no seu sítio oficial na Internet.

Khammuttskikh disputou 237 jogos oficiais pela Rússia, pela qual ganhou três medalhas olímpicas, uma de prata (Sydney2000) e duas de bronze (Atenas2004 e Pequim2008), e ainda uma Taça do Mundo, em 1999.

No seu palmarés, conta ainda duas vitórias na ‘Champions’, pelo Lokomotiv Belgorod (2002/03 e 2003/04), e sete títulos de campeão russo.

Nas últimas seis temporadas, Khamuttskikh foi treinador do clube de Belgorod, cidade 700 quilómetros a sul de Moscovo, onde se notabilizou como jogador e para onde regressou após terminar a carreira — e que em 2011 mudou de nome para se passar a chamar Belogorie Belgorod.

“Khamuttskikh foi uma grande figura do voleibol russo. Tinha uma personalidade muito forte. Era uma ótima pessoa e um ótimo jogador. Não se poupava, jogou sem contemplações, até ao fim. Khamuttskikh sempre deu o seu melhor. Estamos muito, muito tristes, hoje choramos. Esta é uma perda enorme”, disse Gennady Shipulin, vice-presidente da Federação Russa de Voleibol, que é também ex-diretor e ex-treinador do Belogorie Belgorod.